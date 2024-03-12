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هيئة البث الإسرائيلية: سجال حاد أمس بين الوزير آيزنكوت ومعارضي توسيع صلاحيات فريق التفاوض
Lebanon 24
12-03-2024
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