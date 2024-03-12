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موقع واللا الإسرائيلي: رصد حوالي 70 صاروخا أطلقت باتجاه الجولان ولا أنباء عن إصابات

Lebanon 24
12-03-2024 | 01:58
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