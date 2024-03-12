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"لبنان 24": غارة اسرائيلية على اطراف برغز قضاء حاصبيا وقصف على أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان

Lebanon 24
12-03-2024 | 02:20
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