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رئيسة المفوضية الأوروبية: وفاة أطفال في غزة بسبب المجاعة ونقص المساعدات غير مقبول

Lebanon 24
12-03-2024 | 04:45
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