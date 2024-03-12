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صحيفة بوليتيكو الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين: بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال مضت بغزو رفح
Lebanon 24
12-03-2024
|
06:04
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