Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي: يهم لبنان أن تكون قبرص داعمة ضمن الاتحاد الاوروبي لطلبه دعم واغاثة النازحين السوريين في بلادهم

Lebanon 24
12-03-2024 | 06:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية قبرص بعد لقائه الرئيس ميقاتي: تشديد على التعاون القائم والمستقبلي بين لبنان وقبرص في المجالات كافة
lebanon 24
12/03/2024 15:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءٌ بين ميقاتي والخير: ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد الإلتفاف الشعبي ترحيباً بعودة الرئيس سعد الحريري الذي يشكل حضوره غنى للبنان
lebanon 24
12/03/2024 15:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا: تشديد على التعاون بين لبنان وقبرص
lebanon 24
12/03/2024 15:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قبرص: لتكثيف الجهود المشتركة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين الى اوروبا عبر قبرص انطلاقا من السواحل اللبنانية
lebanon 24
12/03/2024 15:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:12 | 2024-03-12
08:17 | 2024-03-12
08:02 | 2024-03-12
07:58 | 2024-03-12
07:55 | 2024-03-12
07:53 | 2024-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24