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الدفاع المدني: قتيلان و10 جرحى في الغارتين الإسرائيليتين على منطقة البقاع

Lebanon 24
12-03-2024 | 09:59
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