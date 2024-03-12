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مدير الـ"CIA" وليام بيرنز: لا تزال هناك إمكانية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومن المهمّ مواصلة العمل لتحقيقه

Lebanon 24
12-03-2024 | 12:53
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