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مصدر في حماس لـ"العربية": وافقنا على مبادرة أميركية معدّلة تقضي بوقف النار وعودة تدريجية للنازحين

Lebanon 24
12-03-2024 | 13:36
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