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وزارة الخارجية الأميركية: لا بديل عن "الأونروا" في غزة ولا تستطيع أي منظمة أخرى تأدية عملها في الوقت الحالي

Lebanon 24
12-03-2024 | 14:07
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