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"الجزيرة" عن "القناة 13 الإسرائيلية": بن غفير يُطالب بالإنضمام إلى مجلس الحرب إذا وافق نتنياهو على ضم غدعون ساعر

Lebanon 24
12-03-2024 | 15:36
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