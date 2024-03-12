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المفوض العام للأونروا: الحرب في غزة هي حرب على الأطفال إنها حرب على طفولتهم ومستقبلهم

Lebanon 24
12-03-2024 | 18:09
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