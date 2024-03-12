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القناة 14 الإسرائيلية: دخول 6 شاحنات مساعدات إلى شمال قطاع غزة اليوم في إطار اختبار طرق جديدة لتوصيل المساعدات دون سيطرة حماس عليها

Lebanon 24
12-03-2024 | 18:11
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