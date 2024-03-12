Advertisement

أخبار عاجلة

طائرات استطلاع تابعة لقوات الاحتلال تحلق على علو منخفض في أجواء مخيم جنين

Lebanon 24
12-03-2024 | 19:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرات الاحتلال المسيرة تحلق بكثافة في أجواء مدينة جنين ومخيمها بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال
lebanon 24
13/03/2024 08:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تعزيزات جديدة لقوات الاحتلال من فتحة المقيبلة باتجاه مدينة جنين وسماع دوي انفجارات متتالية
lebanon 24
13/03/2024 08:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صفارات الإنذار في جنين ومخيمها في الضفة الغربية تزامناً مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة
lebanon 24
13/03/2024 08:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة
lebanon 24
13/03/2024 08:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:32 | 2024-03-13
01:59 | 2024-03-13
01:55 | 2024-03-13
01:51 | 2024-03-13
01:32 | 2024-03-13
01:11 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24