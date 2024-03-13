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"لبنان 24": اطراف بلدة بيت ليف تعرضت عند الساعة الثالثة فجرا لقصف مدفعي من عيار 175 ملم من مرابض العدو داخل اسرائيل
Lebanon 24
13-03-2024
|
00:17
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