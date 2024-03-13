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الوكالة الفلسطينية: شهيدان و4 جرحى برصاص قوات إسرائيلية في جنين فجر اليوم

Lebanon 24
13-03-2024 | 01:11
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