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معتقلون فلسطينيون سابقون لدى إسرائيل: قوات العدو جردتنا من ملابسنا لأوقات طويلة وأثناء الاستجواب (وول ستريت جورنال)

Lebanon 24
13-03-2024 | 05:08
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