ميقاتي: من بوادر الأمل في هذا الزمن الصعب الذي يمر به وطننا تحت وطأة العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان أن نلتقي مجدداً اليوم هنا في حرم مرفأ بيروت لنطلع على مخطط إعماره وتطويره بعد 4 أعوام على انفجاره المزلزل

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