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أخبار عاجلة
ميقاتي: الدعم المستمر للبنان في كل المجالات ليس غريباً على فرنسا التي تربطها بوطننا علاقات تاريخية وطيدة نفتخر بها
Lebanon 24
13-03-2024
|
05:34
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