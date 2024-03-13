ميقاتي: المشروع الخاص بالمرفأ الذي أعدّته فرنسا دعماً للبنان سيأخذ طريقه إلى التنفيذ بأسرع وقت سواء من خلال مساهمات خارجية نتطلع إلى توافرها أو من إيرادات المرفأ وفي الحالتين فإنّ هذا المشروع سيسلك طريقه إلى التنفيذ

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