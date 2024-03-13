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وزير الخارجية الأردني: يجب عدم السماح لنتنياهو بأن يواصل هذه الحرب التي خلفت كارثة إنسانية

Lebanon 24
13-03-2024 | 05:36
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