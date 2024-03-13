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  ميقاتي: عازمون أن يبقى مرفأ بيروت منارة لهذا البلد وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل الموانئ اللبنانية الأخرى

Lebanon 24
13-03-2024 | 05:38
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13/03/2024 12:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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ميقاتي: لن ننسى زيارة التضامن التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان ومرفأ بيروت تحديداً بعد يومين من التفجير المدمّر في الرابع من آب 2020 والتي تلتها زيارة ثانية في بداية أيلول 2021
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13/03/2024 12:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/03/2024 12:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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