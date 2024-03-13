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غانتس رداً على سؤال بشأن انسحاب الوزير جدعون ساعر من حزبه: لم أعلم مسبقاً لبيانه ولكني لم أفاجأ

Lebanon 24
13-03-2024 | 05:52
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