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أ ف ب: فرقاطة يونانية تستهدف طائرتين مسيّرتين بطلقة مدفع في البحر الأحمر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-03-2024 | 06:05
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