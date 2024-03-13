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رويترز: تعليق العمل بمنشأة نفطية في منطقة روستوف الروسية بعد استهدافها بطائرات مسيّرة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
13-03-2024
|
06:08
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