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حماس: ندعو جماهير شعبنا في الضفة للانطلاق إلى المسجد الأقصى لكسر أغلال الاحتلال والتصدي لمساعيه لفرض أمر واقع (الجزيرة)

Lebanon 24
13-03-2024 | 06:56
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