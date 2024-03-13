Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإيراني: هدف مناوراتنا مع روسيا والصين شمال المحيط الهندي تعزيز الأمن في الممرات المائية الحساسة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-03-2024 | 07:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية: على الحكومة ووزير الدفاع وقادة الأمن العمل على قلب الوضع الحالي شمال الضفة (الجزيرة)
lebanon 24
13/03/2024 15:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الهندي: استمرار دعم البيت الأبيض لجرائم الحرب الاسرائيلية هو الأساس لحالة انعدام الأمن في المنطقة بأكملها (الجزيرة)
lebanon 24
13/03/2024 15:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: النظام الإسرائيلي المحتل يهدد الأمن الإقليمي (الجزيرة)
lebanon 24
13/03/2024 15:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتردد في استخدام القوة العسكرية لاستعادة الأمن في الشمال
lebanon 24
13/03/2024 15:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2024-03-13
09:18 | 2024-03-13
09:02 | 2024-03-13
08:44 | 2024-03-13
08:29 | 2024-03-13
08:17 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24