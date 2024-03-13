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أخبار عاجلة
اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل (أل بي سي)
Lebanon 24
13-03-2024
|
09:20
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