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الديوان الأميري: اتصال هاتفي بين أمير قطر ورئيسة المفوضية الأوروبية جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:05
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