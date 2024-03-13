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الكنيست الاسرائيلي يقر التعديلات على الميزانية لتلائم الإنفاق الحكومي في ظل حرب غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:33
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