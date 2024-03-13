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الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي: سفراء الاتحاد يوافقون على مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-03-2024 | 12:55
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