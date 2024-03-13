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القوة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر تؤكد أنها تلاحق سفينة قراصنة استولت على سفينة شحن (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-03-2024 | 14:36
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