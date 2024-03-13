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مصادر لـ"الجزيرة": منسق أعمال حكومة إسرائيل بالقطاع تواصل شخصيا مع وجهاء عائلات غزة لكن تم رفض عرضه بالتعاون

Lebanon 24
13-03-2024 | 14:39
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