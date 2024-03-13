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وزير الخارجية الأميركي: هناك مقترح على الطاولة لوقف إطلاق النار لكن السؤال هو هل ستوافق عليه "حماس"

Lebanon 24
13-03-2024 | 14:46
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