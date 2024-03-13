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وزير الخارجية الأميركي: واقعة الأونروا اليوم تظهر ضرورة وجود تفاهم أفضل وأكثر اتساقاً مع العاملين في المجال الإنساني (الميادين)

Lebanon 24
13-03-2024 | 15:06
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