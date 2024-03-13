Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: الصمود في غزة أذهل العالم وهو أشبه بـ"معجزة"

Lebanon 24
13-03-2024 | 15:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: صراخ المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة يعلو بتأثير من عمليات "حزب الله"
lebanon 24
14/03/2024 01:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نؤكد وقوفنا إلى جانب المقاومة الفلسطينية وخصوصاً مع قيادة "حماس" وجبهات المساندة ستبقى قائمة ومستمرة مهما بلغت التضحيات
lebanon 24
14/03/2024 01:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: "حماس" تفاوض عن كل الفصائل الفلسطينية وهي تريد وقفاً للعدوان الإسرائيلي على غزة وليس فقط وقفاً لإطلاق النار
lebanon 24
14/03/2024 01:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: حينما تخوض "حماس" المفاوضات بشأن غزة فهذا دليل على قوة المقاومة وبقائها وثباتها وعلامة من علامات النصر
lebanon 24
14/03/2024 01:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:57 | 2024-03-13
18:51 | 2024-03-13
18:46 | 2024-03-13
18:44 | 2024-03-13
18:36 | 2024-03-13
18:35 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24