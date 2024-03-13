Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: الجيش الإسرائيلي ينتشر عند الحدود مع لبنان من الساحل إلى جبل الشيخ خشية من تسلل مجموعات مقاومة من لبنان

Lebanon 24
13-03-2024 | 15:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن قناة "كان": إطلاق صاروخ بركان من لبنان نحو موقع لـ"الجيش الإسرائيلي" عند الحدود الشمالية
lebanon 24
14/03/2024 01:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت منصة في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ على جبل الشيخ
lebanon 24
14/03/2024 01:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دويّ صافرات الإنذار في عدد من المستعمرات الإسرائيلية المحاذية للبنان خشية من تسلل طائرات مسيرة
lebanon 24
14/03/2024 01:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها اجتاز الحدود مع لبنان
lebanon 24
14/03/2024 01:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:57 | 2024-03-13
18:51 | 2024-03-13
18:46 | 2024-03-13
18:44 | 2024-03-13
18:36 | 2024-03-13
18:35 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24