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نصرالله: الجيش الإسرائيلي يضرب في بعلبك ويقول إنه استهدف القوة الجوية لحزب الله ونحن نتكتم فهل أقول له إنّ هذا الأمر صحيح؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 15:56
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