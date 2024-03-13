وزير الدفاع البريطاني يوقف إسقاط المساعدات البريطانية بالمظلات على غزة بعد أن أدى سقوط طرد مساعدات بريطاني إلى مقتل 5 أشخاص الأسبوع الماضي (التلغراف)

Lebanon 24