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وزير الدفاع البريطاني يوقف إسقاط المساعدات البريطانية بالمظلات على غزة بعد أن أدى سقوط طرد مساعدات بريطاني إلى مقتل 5 أشخاص الأسبوع الماضي (التلغراف)

Lebanon 24
13-03-2024 | 17:29
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