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هنية: الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل إذا تخلت حكومة المحتل عن تعنتها

Lebanon 24
13-03-2024 | 18:21
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