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وزير خارجية الإمارات: نسعى بشكل حثيث لفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات بوتيرة كافية ومستدامة لغزة

Lebanon 24
13-03-2024 | 18:28
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