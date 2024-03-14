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البرلمان الأوروبي يصدق على قرار يدين بشدة تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-03-2024 | 07:37
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