Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسباني: يجب تنظيم مؤتمر دولي للوصول إلى سلام دائم في الشرق الأوسط عبر تطبيق حل الدولتين (الجزيرة)

Lebanon 24
14-03-2024 | 07:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وقلقون إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/03/2024 16:18:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: أجريت مناقشة بنّاءة مع وزير الخارجية الصيني حول قضايا ثنائية ودولية بما فيها الوضع بالشرق الأوسط
lebanon 24
14/03/2024 16:18:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
14/03/2024 16:18:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن شدّد على التزام واشنطن بسلام دائم في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية
lebanon 24
14/03/2024 16:18:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:14 | 2024-03-14
10:13 | 2024-03-14
10:13 | 2024-03-14
10:12 | 2024-03-14
10:06 | 2024-03-14
10:06 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24