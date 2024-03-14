Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن نتنياهو: هناك ضغوط دولية لمنع التحرك في رفح وأنا أرفضها وسأذهب إلى هناك للقضاء على حماس (الجزيرة)

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: يتعين علينا تدمير حماس وإلا فلن يكون هناك مستقبل في الشرق الأوسط (الجزيرة)
lebanon 24
14/03/2024 16:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: هناك وحدة داخل إسرائيل ضد المحاولة الدولية لفرض الدولة الفلسطينية علينا (الجزيرة)
lebanon 24
14/03/2024 16:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: بن غفير قال لنتنياهو لن تكون هناك حكومة إذا انتهت الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
14/03/2024 16:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نجدد مطالبتنا الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة الدولية بالتحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والمدنيين بقطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/03/2024 16:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:14 | 2024-03-14
10:13 | 2024-03-14
10:13 | 2024-03-14
10:12 | 2024-03-14
10:06 | 2024-03-14
10:06 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24