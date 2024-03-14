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"لبنان 24": صواريخ باتجاه موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:43
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"لبنان 24": إطلاق صواريخ باتّجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة
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14/03/2024 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/03/2024 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"المقاومة الإسلامية": استهداف موقع‎ ‎السماقة في تلال كفرشوبا و مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق ‏إصابات مباشرة فيه
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14/03/2024 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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