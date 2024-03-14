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الخارجية الفلسطينية: ندين بأشد العبارات إجراءات العدو الإسرائيلي في محيط الأقصى لعرقلة وصول المصلين بما في ذلك تركيب حواجز حديدية (الجزيرة)

Lebanon 24
14-03-2024 | 10:05
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