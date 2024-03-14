الخارجية الأوكرانية تدعو المواطنين الأوكرانيين في الأراضي التي استولت عليها روسيا وكذلك "الموجودين قسرا" في روسيا إلى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية (سكاي نيوز عربية)

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