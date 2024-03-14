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شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك تعلن "فشل تجربة إطلاق جديدة لأقوى صاروخ في العالم" نحو الفضاء (الشرق)
Lebanon 24
14-03-2024
|
10:36
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