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شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك تعلن "فشل تجربة إطلاق جديدة لأقوى صاروخ في العالم" نحو الفضاء (الشرق)

Lebanon 24
14-03-2024 | 10:36
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