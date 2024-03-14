Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": محتجون قطعوا طريق عام الضنية في كفرشلان

Lebanon 24
14-03-2024 | 10:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": عدد من العسكريين المتقاعدين قطعوا الطريق امام سرايا طرابلس باتجاه واحد للمطالبة بحقوقهم
lebanon 24
14/03/2024 19:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو يستهدف محيط الطريق بين برج الملوك والخيام في سهل مرجعيون
lebanon 24
14/03/2024 19:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق خلدة باتجاه بيروت على خلفية قيام قوة من مخابرات الجيش على توقيف مطلوب من عرب خلدة
lebanon 24
14/03/2024 19:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط عدد من الشهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق الناقورة
lebanon 24
14/03/2024 19:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:27 | 2024-03-14
13:26 | 2024-03-14
13:22 | 2024-03-14
13:11 | 2024-03-14
13:04 | 2024-03-14
12:56 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24