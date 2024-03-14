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وزير المالية الإسرائيلي: على أميركا أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية

Lebanon 24
14-03-2024 | 13:11
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